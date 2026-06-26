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Giriş Tarihi: 26.06.2026 10:19

Formula 1'de sıradaki durak Avusturya!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'siyle devam edecek.

AA
Formula 1’de sıradaki durak Avusturya!
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Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde yapılacak yarış, 71 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 28 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

F1'de şu ana kadar Büyük Britanyalı pilotlar George Russell ve Lewis Hamilton birer, İtalyan Kimi Antonelli ise 5 etap galibiyeti aldı.

Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 115

3. George Russell (Büyük Britanya): 106

4. Charles Leclerc (Monako): 75

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 73

- Takımlar

1. Mercedes: 262

2. Ferrari: 190

3. McLaren: 141

4. Red Bull: 89

5. Alpine: 57

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GEORGE RUSSELL #LEWİS HAMİLTON #KİMİ ANTONELLİ #CHARLES LECLERC #LANDO NORRİS #MERCEDES #FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI

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Formula 1'de sıradaki durak Avusturya!
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