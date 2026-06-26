Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda’da piste çıkacak!

Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da gerçekleşecek.
Yarış ise 28 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 26 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, ilk 9 etapta topladığı 11 puanla genel klasmanda 21. sırada yer aldı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 172
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 157
4. Marc Marquez (İspanya): 140
5. Ai Ogura (Japonya): 134
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11