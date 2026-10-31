Malezya Grand Prix’sinde sprint yarışını Pedro Acosta kazandı!

Malezya'nın Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 20:04.098'lik derecesiyle Pedro Acosta birinci sırayı aldı.
Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, liderin 0.578 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi ise 1.310 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
Malezya Grand Prix'sinin 20 turluk yarışına yarın (TSİ) 10.00'da start verilecek.