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Giriş Tarihi: 31.10.2026 12:33

Malezya Grand Prix'sinde sprint yarışını Pedro Acosta kazandı!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı olan Malezya Grand Prix'sinin sprint yarışını Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta kazandı.

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Malezya Grand Prix’sinde sprint yarışını Pedro Acosta kazandı!
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Malezya'nın Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 20:04.098'lik derecesiyle Pedro Acosta birinci sırayı aldı.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, liderin 0.578 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi ise 1.310 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

Malezya Grand Prix'sinin 20 turluk yarışına yarın (TSİ) 10.00'da start verilecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TOPRAK RAZGATLIOĞLU #MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI
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Malezya Grand Prix'sinde sprint yarışını Pedro Acosta kazandı!
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