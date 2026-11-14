F1 efsanesi soykırıma şahit oldu

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Refah Sınır Kapısı'nı ve Mısır'da tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret ederek soykırım bölgesindeki insani duruma ilişkin gözlemlerini paylaştı. 7 dünya şampiyonluğu bulunan İngiliz yarışçı paylaştığı videosunda, İsrail'in Gazze'de son üç yıldır yürüttüğü faaliyetleri soykırım ve dehşet verici olarak nitelendirirken insanların özgürlük, güvenlik ve onurlarından mahrum bırakılmasının adaletsizlik olduğunu ifade etti.

41 yaşındaki pilot, ateşkes yükümlülüklerinin yerine getirilerek yardım tırlarının Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Refah Sınır Kapısı'ndaki duruma değinen Hamilton, "Yola çıkmaya hazır bekleyen yardım tırlarının sıralandığını gördüm ancak içeri girmelerine düzenli olarak izin verilmiyor ya da ciddi gecikmelerle karşılaşıyorlar. Sıranın en başındaki konuştuğum şoför, o ana dek 12 saatten fazla beklemişti. Yakındaki lojistik merkezinde ise yardım görevlilerinin ne kadar sıkı çalıştığına tanık oldum fakat aynı zamanda akıl almaz gerekçelerle geri çevrilen malzemeleri de gördüm" dedi.

GAZZELİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Hamılton, Gazze'den tahliye edilen ve Mısır'da yardım kuruluşu tarafından desteklenen Filistinli çocuklarla görüştü ve ailelerinin evlerini de ziyaret etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör