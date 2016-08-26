Sahibi:

Turkuvaz Haberleşşme ve

Yayıncılık Anonim Şirketi



OTOHABER.COM.TR



DİJİTAL YAYINLAR GENEL MÜDÜRÜ

Mustafa Yüce

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İNTERNET YAYIN SORUMLUSU



Şefik Çalık

OTOHABER DERGİSİ

Tüzel Kişi Temsilcisi ve Genel Müdür:

YASEMİN GEBEŞ

Genel Yayın Yönetmeni:

Eray ÖZGÜR



Görsel Yönetmen:

Önder Bahar



Test Editörü:

Koray Kodal



Editör:

Baturhan Boyacılar

Özerk Ihlamur

Foto Muhabiri

Ersan Sezer



Sayfa Sekreteri:

Ünal Akan



Katkıda bulunanlar:

Ohannes Tatonyan, Banu Hasırcıoğlu,

Can Akaydın, Koray Muratoğlu, Ceyhun Kozlan

Yalın Gülmez, Yalçın Arsan, Ahmet Köseleci



Genel Müdür Yardımcısı:

Yonca Ertürk Özeren, Özgür Atanur



İnternet Yayın Sorumlusu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Şefik Çalık



Üretim Takip Müdürü:

Eyüp Çurlu

Fotoğraf Editörü:

Canan Yetişti Satkın

Pazarlama Yönetmeni:

Zeynep Okan

Reklam Genel Müdür Yardımcısı:

Sema Tugan Varcan



Reklam Satış Grup Koordinatörü:

Emel Özen

Reklam Satış Koordinatörü:

Taygun Delioğlu

Reklam Rezervasyon Tel:

(0212) 354 33 61

Faks: (0212) 354 33 75



Bölge Ekleri

Bölgeler Reklam Satış Grup Koordinatörü:

Aynur Gükcan

Ankara Reklam Satış Grup Koordinatörü:

Ayşe Altun

Ege & Akdeniz Reklam Satış Koordinatörü:

Şeyda Yılmaz

Turkuvaz Grubu Hizmetleri

Marka ve Paz. Grup Başkanı:

Sinan Köksal



Abone Operasyon Müdürü:

Ufuk Kocaoğlu



Abone hattı: (0212) 354 3604 - (0212) 354 36 11

abone@turkuvazabone.com - www.turkuvazabone.com



/TurkuvazMedyaAboneHizmetleri

@TurkuvazAbone



Yazışma Adresi: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık Anonim Şirketi

Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi B Blok No:29/1/1, Eyüpsultan/İstanbul Tel: (212) 354 30 00



Yayın türü: Yaygın Süreli

Yönetim Yeri: Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi B Blok No:29/1/1, Eyüpsultan/İstanbul



Matbaa Genel Müdürü: Mehmet Kamiloğlu



Basımcı: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş



Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.



Yayıncı: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.





Basıldığı Yer: Güzeltepe Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. B/ Blok Apt. No:29/1/1 Eyüpsultan / İstanbul

İstanbul Matbaa Müdürü: Hakan Demirci



Bu dergi basın meslek ilkelerine uymayı taahhhüt eder.