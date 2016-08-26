Sahibi:
Turkuvaz Haberleşşme ve
Yayıncılık Anonim Şirketi
OTOHABER.COM.TR
DİJİTAL YAYINLAR GENEL MÜDÜRÜ
Mustafa Yüce
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İNTERNET YAYIN SORUMLUSU
Şefik Çalık
OTOHABER DERGİSİ
Tüzel Kişi Temsilcisi ve Genel Müdür:
YASEMİN GEBEŞ
Genel Yayın Yönetmeni:
Eray ÖZGÜR
Görsel Yönetmen:
Önder Bahar
Test Editörü:
Koray Kodal
Editör:
Baturhan Boyacılar
Özerk Ihlamur
Foto Muhabiri
Ersan Sezer
Sayfa Sekreteri:
Ünal Akan
Katkıda bulunanlar:
Ohannes Tatonyan, Banu Hasırcıoğlu,
Can Akaydın, Koray Muratoğlu, Ceyhun Kozlan
Yalın Gülmez, Yalçın Arsan, Ahmet Köseleci
Genel Müdür Yardımcısı:
Yonca Ertürk Özeren, Özgür Atanur
İnternet Yayın Sorumlusu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Şefik Çalık
Üretim Takip Müdürü:
Eyüp Çurlu
Fotoğraf Editörü:
Canan Yetişti Satkın
Pazarlama Yönetmeni:
Zeynep Okan
Reklam Genel Müdür Yardımcısı:
Sema Tugan Varcan
Reklam Satış Grup Koordinatörü:
Emel Özen
Reklam Satış Koordinatörü:
Taygun Delioğlu
Reklam Rezervasyon Tel:
(0212) 354 33 61
Faks: (0212) 354 33 75
Bölge Ekleri
Bölgeler Reklam Satış Grup Koordinatörü:
Aynur Gükcan
Ankara Reklam Satış Grup Koordinatörü:
Ayşe Altun
Ege & Akdeniz Reklam Satış Koordinatörü:
Şeyda Yılmaz
Turkuvaz Grubu Hizmetleri
Marka ve Paz. Grup Başkanı:
Sinan Köksal
Abone Operasyon Müdürü:
Ufuk Kocaoğlu
Abone hattı: (0212) 354 3604 - (0212) 354 36 11
abone@turkuvazabone.com - www.turkuvazabone.com
/TurkuvazMedyaAboneHizmetleri
@TurkuvazAbone
Yazışma Adresi: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık Anonim Şirketi
Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi B Blok No:29/1/1, Eyüpsultan/İstanbul Tel: (212) 354 30 00
Yayın türü: Yaygın Süreli
Yönetim Yeri: Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi B Blok No:29/1/1, Eyüpsultan/İstanbul
Matbaa Genel Müdürü: Mehmet Kamiloğlu
Basımcı: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş
Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.
Yayıncı: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.
Basıldığı Yer: Güzeltepe Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. B/ Blok Apt. No:29/1/1 Eyüpsultan / İstanbul
İstanbul Matbaa Müdürü: Hakan Demirci
Bu dergi basın meslek ilkelerine uymayı taahhhüt eder.