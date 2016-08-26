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Giriş Tarihi: 7.8.2019 12:36 Son Güncelleme: 24.11.2021 15:46

Künye

Sahibi:
Turkuvaz Haberleşşme ve
Yayıncılık Anonim Şirketi

OTOHABER.COM.TR

DİJİTAL YAYINLAR GENEL MÜDÜRÜ

Mustafa Yüce

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İNTERNET YAYIN SORUMLUSU

Şefik Çalık

OTOHABER DERGİSİ

Tüzel Kişi Temsilcisi ve Genel Müdür:
YASEMİN GEBEŞ

Genel Yayın Yönetmeni:
Eray ÖZGÜR

Görsel Yönetmen:
Önder Bahar

Test Editörü:
Koray Kodal

Editör:
Baturhan Boyacılar
Özerk Ihlamur

Foto Muhabiri
Ersan Sezer

Sayfa Sekreteri:
Ünal Akan

Katkıda bulunanlar:
Ohannes Tatonyan, Banu Hasırcıoğlu,
Can Akaydın, Koray Muratoğlu, Ceyhun Kozlan
Yalın Gülmez, Yalçın Arsan, Ahmet Köseleci

Genel Müdür Yardımcısı:
Yonca Ertürk Özeren, Özgür Atanur

İnternet Yayın Sorumlusu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Şefik Çalık

Üretim Takip Müdürü:
Eyüp Çurlu

Fotoğraf Editörü:
Canan Yetişti Satkın

Pazarlama Yönetmeni:
Zeynep Okan

Reklam Genel Müdür Yardımcısı:
Sema Tugan Varcan

Reklam Satış Grup Koordinatörü:
Emel Özen

Reklam Satış Koordinatörü:
Taygun Delioğlu

Reklam Rezervasyon Tel:
(0212) 354 33 61
Faks: (0212) 354 33 75

Bölge Ekleri
Bölgeler Reklam Satış Grup Koordinatörü:
Aynur Gükcan
Ankara Reklam Satış Grup Koordinatörü:
Ayşe Altun
Ege & Akdeniz Reklam Satış Koordinatörü:
Şeyda Yılmaz

Turkuvaz Grubu Hizmetleri
Marka ve Paz. Grup Başkanı:
Sinan Köksal

Abone Operasyon Müdürü:
Ufuk Kocaoğlu

Abone hattı: (0212) 354 3604 - (0212) 354 36 11
abone@turkuvazabone.com - www.turkuvazabone.com

/TurkuvazMedyaAboneHizmetleri
@TurkuvazAbone

Yazışma Adresi: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık Anonim Şirketi
Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi B Blok No:29/1/1, Eyüpsultan/İstanbul Tel: (212) 354 30 00

Yayın türü: Yaygın Süreli
Yönetim Yeri: Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi B Blok No:29/1/1, Eyüpsultan/İstanbul

Matbaa Genel Müdürü: Mehmet Kamiloğlu

Basımcı: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş

Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.

Yayıncı: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.


Basıldığı Yer: Güzeltepe Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. B/ Blok Apt. No:29/1/1 Eyüpsultan / İstanbul
İstanbul Matbaa Müdürü: Hakan Demirci

Bu dergi basın meslek ilkelerine uymayı taahhhüt eder.

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