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: Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe, Sultangazi ilçelerinde ?

Su ve Kanalizasyon İdaresi, 7 Kasım 2019 tarihinde planlı olarak gerçekleşecek su kesintilerinin ne zaman yaşanacağını ve kesintinin ne zaman son bulacağını resmi internet adresi üzerinden duyurdu. İSKİ’nin İstanbul ilçelerinde yaşanacak arıza kesintilerini paylaştığı sayfada yer alan bilgilere göre Sultangazi, Maltepe, Esenyurt, Bağcılar ve Ataşehir mahallerinde kesinti söz konusu olacak. Yine aynı sayfada yer alan bilgilere göre ?

Giriş Tarihi: 7.11.2019 10:20
İSKİ su kesintisi: Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe, Sultangazi ilçelerinde sular ne zaman gelecek?

İSKİ, belirli arıza ve yenileme çalışmaları dolayısı ile İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi söz konusu olacak. 7 Kasım 2019 Perşembe günü söz konusu olacak kesintiler, yapılan planlamalar doğrultusunda ne zaman son bulacak? Su kesintisine maruz kalan vatandaşlar, yoğun olarak suların su kesintilerinin son bulacağı saati araştırmaya başladı. İşte su kesintisi yaşanan ilçelerde sular saat kaçta gelecek sorusunun cevabı…

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:30:06.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah,15 Temmuz Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:34:22.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:25:21.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:20:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:27:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ su kesintisi: Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe, Sultangazi ilçelerinde sular ne zaman gelecek?
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