İSKİ su kesintisi: Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe, Sultangazi ilçelerinde sular ne zaman gelecek?

İSKİ, belirli arıza ve yenileme çalışmaları dolayısı ile İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi söz konusu olacak. 7 Kasım 2019 Perşembe günü söz konusu olacak kesintiler, yapılan planlamalar doğrultusunda ne zaman son bulacak? Su kesintisine maruz kalan vatandaşlar, yoğun olarak suların su kesintilerinin son bulacağı saati araştırmaya başladı. İşte su kesintisi yaşanan ilçelerde sular saat kaçta gelecek sorusunun cevabı…

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:30:06.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah,15 Temmuz Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:34:22.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:25:21.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:20:24.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:27:53.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.