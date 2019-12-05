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5 Aralık İstanbul programı burada! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () 5 Aralık programını yayınladı. Planlı kesinti olduğu için suların neden kesildiği ve ne zaman geleceği ise araştırılıyor. Vatandaşların günlük işlerinin aksamasına sebep olan sular ne zaman gelecek? Özellikle büyük şehirlerdeki kesintiler daha çok merak ediliyor. Şehirlerdeki kalabalıktan dolayı Avrupa ve Anadolu yakasındaki 5 Aralık İSKİ programı burada! Peki; sular ne zaman gelecek?

Giriş Tarihi: 5.12.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 10:35
5 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı burada! Sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Planlı kesinti programı olduğundan özellikle büyü şehirlerde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapıyorlar. Belirli saat aralıklarında oluşan kesinti programı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından belirlenen planlı su kesintisi programı burada! 5 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

5 ARALIK İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİ PROGRAMI! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe

:

Adalar

Etkilenen Mahalleler

:

Heybeli Ada

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-03 11:07:24.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Yakuplu Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-03 09:50:35.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Sahrayı Cedit Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-03 11:23:03.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mah,Talat Paşa Mah,Çağlayan Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Hamidiye Mah,Hürriyet Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-03 11:41:09.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Ayazağa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-03 11:31:04.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Çanakça Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-03 10:34:14.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

İhsaniye Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-03 11:18:32.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Yukarı Dudullu Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-03 11:18:13.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

Mecidiyeköy Mah,Kuştepe Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Esentepe Mah,19 Mayıs Mah,Gülbahar Mah,Fulya Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-03 11:41:09.0

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5 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı burada! Sular ne zaman gelecek?
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