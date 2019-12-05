5 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı burada! Sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Planlı kesinti programı olduğundan özellikle büyü şehirlerde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapıyorlar. Belirli saat aralıklarında oluşan kesinti programı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından belirlenen planlı su kesintisi programı burada! 5 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

5 ARALIK İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİ PROGRAMI! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Heybeli Ada Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:07:24.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-03 09:50:35.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:23:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Talat Paşa Mah,Çağlayan Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Hamidiye Mah,Hürriyet Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:41:09.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:31:04.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Çanakça Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-03 10:34:14.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:18:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:18:13.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Kuştepe Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Esentepe Mah,19 Mayıs Mah,Gülbahar Mah,Fulya Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:41:09.0