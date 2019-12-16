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? 16 Aralık İSKİ İstanbul programı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Aralık programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren yaşanan kesintiler hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu bağlamda ‘’ ?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy’de görülen kesintilerin bitiş saati İSKİ’nin resmi sitesinde duyuruldu. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte, 16 Aralık İSKİ programı!

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:00
Sular ne zaman gelecek? 16 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

Sular ne zaman gelecek? Sorusu, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Yaşanan su kesintileri nedeniyle İstanbullular suların ne zaman ve saat kaçta geleceği hakkında araştırma yapıyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. 16 Aralık İSKİ su kesintisi programına göre Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy bölgesinde kesintiler yaşanacak. Haberimizde, 16 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programına bakabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 16 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-16 08:27:14.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-16 07:52:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-16 08:08:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 16 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!
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