Sular ne zaman gelecek? 16 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

Sular ne zaman gelecek? Sorusu, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Yaşanan su kesintileri nedeniyle İstanbullular suların ne zaman ve saat kaçta geleceği hakkında araştırma yapıyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. 16 Aralık İSKİ su kesintisi programına göre Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy bölgesinde kesintiler yaşanacak. Haberimizde, 16 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programına bakabilirsiniz.
SULAR NE ZAMAN GELECEK? 16 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-16 08:27:14.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Arnavutköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-16 07:52:46.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bostancı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-16 08:08:30.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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