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? 17 Aralık programı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Aralık Salı günü İstanbul’daki programını duyurdu. Su kesintisi yaşanacak olan semt ve ilçelerin her gün düzenli olarak belirlenmesi vatandaşların da işlerini bu plan doğrultusunda yapmalarını sağlıyor. Bu bağlamda; ? 17 Aralık programı burada!

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:57
Sular ne zaman gelecek? 17 Aralık İSKİ su kesintisi programı!

Vatandaşlar tarafından güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alan su kesintisi merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 17 Aralık Salı su kesintisi programını yayınlandı. Büyükçekmece, Sultangazi, Zeytinburnu gibi ilçelere belirli saat aralığında su verilmeyecek. Peki bu bağlamda; sular ne zaman gelecek? 17 Aralık İSKİ su kesintisi programı burada!

17 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Yenimahalle,Bahçelievler Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-16 23:15:13.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-17 04:47:11.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler

:

Yeşiltepe Mah,Sümer Mah,Nuripaşa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-17 02:15:03.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 17 Aralık İSKİ su kesintisi programı!
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