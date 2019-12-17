Vatandaşlar tarafından güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alan su kesintisi merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 17 Aralık Salı su kesintisi programını yayınlandı. Büyükçekmece, Sultangazi, Zeytinburnu gibi ilçelere belirli saat aralığında su verilmeyecek. Peki bu bağlamda; sular ne zaman gelecek? 17 Aralık İSKİ su kesintisi programı burada!

17 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Bahçelievler Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-16 23:15:13.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-17 04:47:11.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Yeşiltepe Mah,Sümer Mah,Nuripaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-17 02:15:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.