İzmir'de yaşayanlar dikkat! İZSU duyurdu: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU tarafından yapılan açıklama ile belirli ilçeler dahil olmak üzere İzmir'de su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Üç büyük ilçede tam 2 gün 12 saatlik sürenin ardından düzeleceği bildirilen arızanın şehrin su ihtiyacını karşılayan Tahtlı Barajı'ndaki ana boru hattında oluştuğu bildirilirken binlerce vatandaş internet üzerinden İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İzmir su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte İZSU tarafından yayınlanan arıza duyurusu ve tahmini geliş süresi…

İZMİR SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle 3 büyük ilçeye su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Kesintilerin ise 2 gün boyunca sürmesi bekleniyor!

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