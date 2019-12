İzmir'de su kesintisi devam ediyor! 24 Aralık İZSU İzmir'de sular ne zaman gelecek? Yetkililer açıkladı!

İZSU tarafından yapılan açıklama ile belirli ilçeler dahil olmak üzere İzmir'de su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Üç büyük ilçede tam 2 gün 12 saatlik sürenin ardından düzeleceği bildirilen arızanın şehrin su ihtiyacını karşılayan Tahtlı Barajı'ndaki ana boru hattında oluştuğu bildirilirken binlerce vatandaş internet üzerinden İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İzmir su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte İZSU tarafından yayınlanan arıza duyurusu ve tahmini geliş süresi…

İZMİR SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle 3 büyük ilçeye su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Kesintilerin ise 2 gün boyunca sürmesi bekleniyor!

İZMIR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI GELDİ!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. "Tahtalı Barajı isale hattındaki ana borunun patlamasıyla meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını an be an takip ediyorum." sözleri ardından hareket planını şu sözlerle duyurdu: "Gördes'ten alınacak suyun, kuzeyden ve güneyden suyu besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanması yönündeki çalışmaların bir önce tamamlanması talimatını verdim.



kinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek bir teknolojinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa önceden tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız."

İZSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

İZSU BUCA

UĞUR MUMCU CADDESİ NO :86 KOZAĞAÇ ÇEVİKBİR MEYDANI BUCA

0 232 293 72 99 - 293 73 00

İZSU KARABAĞLAR

5758/3 SOKAK NO: 2D/2F KARABAĞLAR

0 232 293 73 80