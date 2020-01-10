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? İSKİ İstanbul su kesintisi !

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyuran İSKİ bugün belirli saat aralığında Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerine su verilmeyeceği bilgisini verdi. Belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı bazı ilçelere su verilmeyeceğini resmi internet sitesi üzerinden duyuran İSKİ İstanbul su kesintisi programı ! ? İşte tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 10.1.2020 09:35
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi 10 Ocak!

Güncel olarak araştırılan konulardan bir tanesi de "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı oluyor. Vatandaşlar 10 Ocak Cuma İSKİ İstanbul su kesintisi programını merak ediyorlar. Kendi ilçelerinde yaşanacak olan kesintileri merak edenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Günlük rutin işlerinin aksamaması adına araştırma yapan vatandaşlar için sular ne zaman gelecek? 10 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

İSKİ 10 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Karaburun Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2020-01-10 00:42:58.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Yenimahalle

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2020-01-10 07:38:29.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi 10 Ocak!
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