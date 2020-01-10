Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi 10 Ocak!

Güncel olarak araştırılan konulardan bir tanesi de "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı oluyor. Vatandaşlar 10 Ocak Cuma İSKİ İstanbul su kesintisi programını merak ediyorlar. Kendi ilçelerinde yaşanacak olan kesintileri merak edenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Günlük rutin işlerinin aksamaması adına araştırma yapan vatandaşlar için sular ne zaman gelecek? 10 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

İSKİ 10 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-10 00:42:58.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-10 07:38:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.