Ülkemizde yaşanan su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İSKİ planlı kesinti programını duyururken, 18 saatlik su kesintisinin yaşanacağını da belirtti. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İstanbul'un Kartal ilçesinin 14 mahallesinde kesinti yaşanacak. Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet gibi mahallere 18 saat su verilmeyecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde;

*Kartal Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesi; Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet Mahallelerine 14 Ocak 2020 Salı günü 09.00 ile 15 Ocak 2020 Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında 18 saat süreyle su verilemeyecektir.

*Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.

İSKİ SU KESİNTİSİ (13 OCAK)

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Kayışdağı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-14 09:31:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-14 09:09:25.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Soğanlık Yeni Mah,Petroliş Mah,Yakacık Yeni Mah,Çavuşoğlu Mah,Çarşı Mah,Yukarı Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah,Atalar Mah,Gümüşpınar Mah,Orta Mah,Karlıktepe Mah,Hürriyet Mah Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-14 09:14:06.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.