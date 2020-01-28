Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Ocak İstanbul su kesintisi programı!

Sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ocak su kesintisi programını duyurdu. Hal böyle olunca '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bakırköy, Fatih gibi ilçelerde yaşanan kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Peki 28 Ocak 2020 sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ planlı su kesintisi programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ 28 Ocak İstanbul su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-28 09:52:39.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Sarıdemir Mah,Rüstempaşa Mah,Süleymaniye Mah,Yavuz Sinan Mah,Tayahatun Mah,Molla Fenari Mah,Beyazıt Mah,Balabanağa Mah,Molla Hüsrev Mah,Demirtaş Mah,Hacıkadın Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-28 08:17:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-28 08:57:23.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-28 09:58:50.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.