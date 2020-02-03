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? 3 Şubat İstanbul saatleri!

İstanbul’da bugün bazı ilçelerde yaşanacak. Arıza ya da planlı kesintiler dolayısıyla su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta biteceği açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () 3 Şubat su kesintisi programına göre bazı ilçelerdeki kesinti gün boyu sürecek. Sabah saatlerinden itibaren ‘’ ?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanan programa göre Bağcılar, Başakşehir, Kadıköy’de kesintiler olacak. Peki sular ne zaman gelecek? 3 Şubat 2020 İSKİ saatleri!

Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:02 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? 3 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri!

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat su kesintisi programına İstanbul'un belli mahallerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi programında kesintinin saat kaçta biteceğini araştırıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 3 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-02-03 09:44:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-02-03 07:38:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-02-03 09:19:47.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-02-03 09:39:33.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-02-03 09:08:23.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 3 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri!
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