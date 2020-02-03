Sular ne zaman gelecek? 3 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri!

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat su kesintisi programına İstanbul'un belli mahallerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi programında kesintinin saat kaçta biteceğini araştırıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 3 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi programı!
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göztepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-03 09:44:56.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-03 07:38:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pınar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-03 09:19:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sahrayı Cedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-03 09:39:33.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Silivri Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-03 09:08:23.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.