Sular ne zaman gelecek? 3 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri!

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat su kesintisi programına İstanbul'un belli mahallerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi programında kesintinin saat kaçta biteceğini araştırıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 3 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-03 09:44:56.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-03 07:38:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-03 09:19:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-03 09:39:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-03 09:08:23.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.