İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi programı!

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Şubat su kesintisi programını duyurdu. Hal böyle olunca '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisinin başlangıç ve bitiş saatini merak ediyor. Peki 5 Şubat 2020 sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ planlı su kesintisi programı haberimizde!
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ 5 Şubat İstanbul su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu.
|İlçe
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|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
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|Ataköy 2-5-6Kısım Mah
|Açıklama
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|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
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|2020-02-05 08:56:28.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.