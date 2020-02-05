İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi programı!

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Şubat su kesintisi programını duyurdu. Hal böyle olunca '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisinin başlangıç ve bitiş saatini merak ediyor. Peki 5 Şubat 2020 sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ planlı su kesintisi programı haberimizde!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ 5 Şubat İstanbul su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-05 08:56:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.