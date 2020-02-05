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duyurdu: ? programı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () programı güncel olarak yayınlandı. Her gün güncel olarak belli olan kesinti programı başlangıç ve bitiş saatleri değişiyor. Hal böyle olunca '' 5 Şubat ?'' sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasındaki ilçelerde belli saatlerde su kesintisi yaşanacak. Bazı su kesintileri akşam saatlerine kadar sürecek. 5 Şubat 2020 sular ne zaman saat kaçta gelecek? Haberimizde, İSKİ planlı ve arıza kesinti programına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:23 ABONE OL
İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi programı!

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Şubat su kesintisi programını duyurdu. Hal böyle olunca '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisinin başlangıç ve bitiş saatini merak ediyor. Peki 5 Şubat 2020 sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ planlı su kesintisi programı haberimizde!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ 5 Şubat İstanbul su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu.

İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-02-05 08:56:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi programı!
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