İSKİ su kesintisini duyurdu! Beşiktaş'ta, Levent'te, Sarıyer ve Kağıthane'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da belli mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Metropol şehir İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 18-19 Şubat İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Edinilen bilgiye göre İSKİ tarafından Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle bazı bölgelere su verilemeyecektir" denildi. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi arıza programı haberimizde!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım – onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

SU ALAMAYACAK MAHALLELER İSE ŞÖYLE BELİRTİLDİ:

KÂĞITHANE: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

SARIYER: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri'nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

BEŞİKTAŞ : Konaklar ve Levent Mahalleleri.