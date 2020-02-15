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su kesintisini duyurdu! Beşiktaş'ta, Levent'te, Sarıyer ve Kağıthane'de ?

Su ve Kanalizasyon İdaresi su kesintisi arıza ve onarım programını duyurdu. İstanbullu vatandaşlar kesintilerin başlangıç ve bitiş saatlerini merak ediyor. İlgili kurumun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ta 18-19 Şubat'ta bazı bölgelere 24 saat su verilemeyecek. Arıza ve bakım onarım çalışmaları dolasıyla 18-19 Şubat Salı ve Çarşamba günleri yaşanacak olan su kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin 24 saati bulacağını belirtti. Peki Kağıthane ve Sarıyer'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, güncel programı!

Giriş Tarihi: 15.2.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 14:56 ABONE OL
İSKİ su kesintisini duyurdu! Beşiktaş'ta, Levent'te, Sarıyer ve Kağıthane'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da belli mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Metropol şehir İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 18-19 Şubat İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Edinilen bilgiye göre İSKİ tarafından Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle bazı bölgelere su verilemeyecektir" denildi. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi arıza programı haberimizde!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım – onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

SU ALAMAYACAK MAHALLELER İSE ŞÖYLE BELİRTİLDİ:

KÂĞITHANE: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

SARIYER: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri'nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

BEŞİKTAŞ : Konaklar ve Levent Mahalleleri.

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İSKİ su kesintisini duyurdu! Beşiktaş'ta, Levent'te, Sarıyer ve Kağıthane'de sular ne zaman gelecek?
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