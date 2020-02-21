Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi 21 Şubat! İSKİ planlı kesintiler!

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi planlı su kesinti programını duyurdu. Her gün düzenli olarak hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı duyuran kurum aynı zamanda yapılan planlı çalışmaları ve arızaların sebebini de kamuoyuna duyuruyor. Bu bağlamda; sular ne zaman gelecek? İstanbul planlı su kesinti programı 21 Şubat! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

21 ŞUBAT İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-02-21 10:32:49.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.