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? İstanbul su kesintisi 21 Şubat! İSKİ planlı kesintiler!

Su kesintisi yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Suların kesilmesi günlük hayatı olumsuz yönde etkilerden vatandaşlar arama motorlarında “?” ya da “Planlı su kesinti listesi” araştırması yapıyorlar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından her gün güncel olarak yayınlanan programına göre; İstanbul’un Beykoz ilçesine belli saat aralığında su verilmeyecek. Buna göre; İstanbul sular ne zaman gelecek? 21 Şubat su kesintisi programına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 11:08 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi 21 Şubat! İSKİ planlı kesintiler!

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi planlı su kesinti programını duyurdu. Her gün düzenli olarak hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı duyuran kurum aynı zamanda yapılan planlı çalışmaları ve arızaların sebebini de kamuoyuna duyuruyor. Bu bağlamda; sular ne zaman gelecek? İstanbul planlı su kesinti programı 21 Şubat! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

21 ŞUBAT İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Göztepe Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

2020-02-21 10:32:49.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi 21 Şubat! İSKİ planlı kesintiler!
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