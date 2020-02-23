İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ resmi sitesi üzerinden günlük arıza ve çalışma yapılacak bölgelerde yaşanacak İstanbul su kesintisi duyuruları yayınlamaya devam ediyor. Güncel listede yer alan ilçelerde yaşayan ve arızadan etkilenen vatandaşlar ise internet üzerinden konu ile ilgili detayları araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizde 23 Şubat İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler ve sorunun düzeltileceği tahmini saat aralığına ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ tarafından yayınlanan duyuru ve tüm detaylar…

23 ŞUBAT İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER!

İstanbul'da son dönemde yaşanan su kesintileri sebebiyle vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden her gün su kesintisinin söz konusu olacağı ilçeler paylaşılırken 23 Şubat Pazar gününe ilişkin yapılan açıklamada zorunlu bakım onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede su kesintisi yaşanacağı belirtildi. İşte o ilçeler...

İlçe: BeyoğluEtkilenen Mahalleler: Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Yenişehir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Hacı Ahmet MahAçıklama: Basınç DüşüklüğüBaşlama Tarihi: 2020-02-23 11:58:08.0Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.