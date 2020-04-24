Sular ne zaman gelecek? 24 Nisan İSKİ su kesintisi arıza programı

Ülkemizde yaşanan su kesintisi programı İSKİ'nin güncel sitesinden yayınlanıyor. İSKİ 24 Nisan su kesintisi arıza programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Nisan 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 NİSAN 2020