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? 24 Nisan arıza programı

24 Nisan arıza programını duyurdu. İlgili kurumun resmi sitesinde güncel olarak su kesintisi programı kamuoyuna duyuruluyor. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. Su dağıtımı görevi üstlenen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte 24 Nisan 2020 arıza programı listesi

Giriş Tarihi: 24.4.2020 09:50 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? 24 Nisan İSKİ su kesintisi arıza programı

Ülkemizde yaşanan su kesintisi programı İSKİ'nin güncel sitesinden yayınlanıyor. İSKİ 24 Nisan su kesintisi arıza programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Nisan 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 NİSAN 2020

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.04.2020 08:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? 24 Nisan İSKİ su kesintisi arıza programı
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