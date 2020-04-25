Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Nisan İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden arıza kesinti programını duyurdu. Buna göre İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; arıza kesinti programında hangi ilçeler yer alıyor? Sular ne zaman gelecek? İşte 25 Nisan 2020 İSKİ planlı su kesinti programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.04.2020 11:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Şehit Muhtar Mah,Sururi Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Cukur Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.04.2020 12:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Mecidiye Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.04.2020 11:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.04.2020 11:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postahane Mah,Evliya Celebi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.04.2020 11:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.