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? arıza programı

, 25 Nisan su kesintisi programı güncel olarak resmi sitesinden duyurdu. Günlük yaşanan kesintiler hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. Öte yandan su dağıtımı görevi üstlenen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 25 Nisan arıza programı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 12:54 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Nisan İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden arıza kesinti programını duyurdu. Buna göre İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; arıza kesinti programında hangi ilçeler yer alıyor? Sular ne zaman gelecek? İşte 25 Nisan 2020 İSKİ planlı su kesinti programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.04.2020 11:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Şehit Muhtar Mah,Sururi Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Cukur Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.04.2020 12:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Mecidiye Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.04.2020 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.04.2020 11:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postahane Mah,Evliya Celebi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.04.2020 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.04.2020 11:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Nisan İstanbul su kesintisi arıza programı
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