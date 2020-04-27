İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve tahmini geliş saatleri: 27 Nisan Pazartesi İSKİ ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul su kesintisi programı duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde vatandaşlara suyun verilemeyeceği bildirilirken öte yandan arıza ya da planlı kesintiler dolayısıyla su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta biteceği açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Nisan su kesintisi programına göre bazı ilçelerdeki arıza neredeyse gün boyu sürecek. Sabah saatlerinden itibaren ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 27 Nisan 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURUSU! 27 NİSAN SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 27.04.2020 08:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah

Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.04.2020 10:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Nuripaşa Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.04.2020 08:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

