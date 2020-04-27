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yaşanan ilçeler ve tahmini geliş saatleri: Pazartesi ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Kanalizasyon İdaresi resmi sitesi üzerinden Pazartesi gününe ait arıza ve planlı çalışma programını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde çalışma yürütüleceğinden vatandaşlara suyun verilmeyecek olduğu bildirildi. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet aracılığı ile "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. Buna göre; arıza su kesintisi programında hangi ilçeler yer alıyor? Sular ne zaman gelecek? İşte 27 Nisan 2020 tarihine ait İSKİ planlı su kesinti programı listesi!

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:19 ABONE OL
İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve tahmini geliş saatleri: 27 Nisan Pazartesi İSKİ ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul su kesintisi programı duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde vatandaşlara suyun verilemeyeceği bildirilirken öte yandan arıza ya da planlı kesintiler dolayısıyla su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta biteceği açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Nisan su kesintisi programına göre bazı ilçelerdeki arıza neredeyse gün boyu sürecek. Sabah saatlerinden itibaren ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 27 Nisan 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURUSU! 27 NİSAN SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 27.04.2020 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.04.2020 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Nuripaşa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.04.2020 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve tahmini geliş saatleri: 27 Nisan Pazartesi İSKİ ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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