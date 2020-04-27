İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve tahmini geliş saatleri: 27 Nisan Pazartesi İSKİ ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul su kesintisi programı duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde vatandaşlara suyun verilemeyeceği bildirilirken öte yandan arıza ya da planlı kesintiler dolayısıyla su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta biteceği açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Nisan su kesintisi programına göre bazı ilçelerdeki arıza neredeyse gün boyu sürecek. Sabah saatlerinden itibaren ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 27 Nisan 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi listesi
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 27.04.2020 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.04.2020 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Nuripaşa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.04.2020 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.