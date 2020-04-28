Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Nisan İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ 28 Nisan Salı günü İstanbul planlı elektrik kesinti programını duyurdu. Gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından suları akmayan vatandaşlar internet üzerinden sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Nisan 2020 İSKİ su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.04.2020 08:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.04.2020 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.