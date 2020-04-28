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? 28 Nisan İstanbul arıza programı

İstanbul programı duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Nisan su kesintisi programına göre bazı ilçelerdeki kesinti gün boyu sürecek. Arıza ya da planlı kesintiler dolayısıyla su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta biteceği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren '' ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 28 Nisan İSKİ listesi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:08 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Nisan İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ 28 Nisan Salı günü İstanbul planlı elektrik kesinti programını duyurdu. Gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından suları akmayan vatandaşlar internet üzerinden sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Nisan 2020 İSKİ su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.04.2020 08:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.04.2020 09:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.04.2020 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Nisan İstanbul su kesintisi arıza programı
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