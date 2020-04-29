Sular ne zaman gelecek? 29 Nisan İSKİ İstanbul su kesintisi programı

İSKİ, 29 Nisan su kesintisi programı güncel olarak resmi sitesinden duyurdu. Günlük yaşanan kesintiler hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan su dağıtımı görevi üstlenen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 29 Nisan 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Adnan Kahveci Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.04.2020 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Mecidiye Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 29.04.2020 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.