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? 29 Nisan programı

29 Nisan su kesintisi arıza programını duyurdu. Ülkemizde yaşanan su kesintisi programı İSKİ'nin güncel sitesinden yayınlanıyor. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 29 Nisan İSKİ arıza programı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 09:49 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? 29 Nisan İSKİ İstanbul su kesintisi programı

İSKİ, 29 Nisan su kesintisi programı güncel olarak resmi sitesinden duyurdu. Günlük yaşanan kesintiler hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan su dağıtımı görevi üstlenen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 29 Nisan 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Adnan Kahveci Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2020 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Mecidiye Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 29.04.2020 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2020 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 29 Nisan İSKİ İstanbul su kesintisi programı
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