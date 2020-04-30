Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Nisan İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi programını duyurdu. Her gün güncel olarak yayınlanan arıza su kesinti programı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 30 Nisan kesinti programına göre İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman diliminde su verilmeyecek. Musluklarından sular akmayan vatandaşların araştırdığı sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 30 Nisan 2020 İSKİ planlı su kesinti programı
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenigün Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.04.2020 23:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.