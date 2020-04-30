Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Nisan İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi programını duyurdu. Her gün güncel olarak yayınlanan arıza su kesinti programı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 30 Nisan kesinti programına göre İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman diliminde su verilmeyecek. Musluklarından sular akmayan vatandaşların araştırdığı sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 30 Nisan 2020 İSKİ planlı su kesinti programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU