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? 30 Nisan arıza listesi

, 30 Nisan arıza programını duyurdu. Gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından suları akmayan vatandaşlar internet üzerinden sorusuna yanıt arıyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki sular ne zaman gelecek? Haberimizde, 30 Nisan İSKİ su kesintisi arıza programı listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:15 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Nisan İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi programını duyurdu. Her gün güncel olarak yayınlanan arıza su kesinti programı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 30 Nisan kesinti programına göre İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman diliminde su verilmeyecek. Musluklarından sular akmayan vatandaşların araştırdığı sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 30 Nisan 2020 İSKİ planlı su kesinti programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2020 23:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Nisan İstanbul su kesintisi arıza listesi
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