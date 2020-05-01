Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ 1 Mayıs su kesintisi arıza programını duyurdu. . İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. İlgili kurumun resmi sitesinde güncel olarak su kesintisi programı kamuoyuna duyuruluyor. Su dağıtımı görevi üstlenen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte 1 Mayıs 2020 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.05.2020 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.05.2020 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Türkali Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Dikilitaş Mah,Abbasağa Mah,Gayrettepe Mah,Mecidiye Mah,Kuruçeşme Mah Açıklama : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 01.05.2020 05:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Battalgazi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.05.2020 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.05.2020 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.