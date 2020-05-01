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? 1 Mayıs arıza programı

Ülkemizde yaşanan su kesintisi programı 'nin güncel sitesinden yayınlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. İSKİ arıza programını duyurdu. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 1 Mayıs İSKİ arıza programı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 10:15 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ 1 Mayıs su kesintisi arıza programını duyurdu. . İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. İlgili kurumun resmi sitesinde güncel olarak su kesintisi programı kamuoyuna duyuruluyor. Su dağıtımı görevi üstlenen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte 1 Mayıs 2020 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Türkali Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Dikilitaş Mah,Abbasağa Mah,Gayrettepe Mah,Mecidiye Mah,Kuruçeşme Mah
Açıklama : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 01.05.2020 05:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Battalgazi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah
Açıklama : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 01.05.2020 05:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza programı
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