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? 4 Mayıs arıza programı listesi

İstanbul Kanalizasyon İdaresi resmi sitesi üzerinden programını duyurdu. Günlük yaşanan kesintiler hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet aracılığı ile "?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İSKİ tarafından İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde çalışma yürütüleceğinden vatandaşlara suyun verilmeyecek olduğu bildirildi. Buna göre; arıza su kesintisi programında hangi ilçeler yer alıyor? Sular ne zaman gelecek? İşte 4 Mayıs arıza programı

Giriş Tarihi: 4.5.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 10:04 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? 4 Mayıs İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ İstanbul 4 Mayıs su kesintisi programı duyuruldu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Arıza ya da planlı kesintiler dolayısıyla su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta biteceği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programına göre bazı ilçelerdeki kesinti gün boyu sürüyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 4 Mayıs 2020 Pazartesi İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Kuruçeşme Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.05.2020 08:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? 4 Mayıs İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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