Sular ne zaman gelecek? 4 Mayıs İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ İstanbul 4 Mayıs su kesintisi programı duyuruldu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Arıza ya da planlı kesintiler dolayısıyla su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta biteceği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programına göre bazı ilçelerdeki kesinti gün boyu sürüyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 4 Mayıs 2020 Pazartesi İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU