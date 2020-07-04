Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ resmi sitesi üzerinden 4 Temmuz Cumartesi günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli oldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 4 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.07.2020 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.07.2020 08:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.07.2020 07:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.