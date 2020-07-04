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? 4 Temmuz arıza listesi

Ülkemizde yaşanan su kesintisi listesi resmi sitesinden duyuruluyor. İSKİ tarafından İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesinde güncel olarak açıklanıyor. Gün içinde yaşanan kesintiler günlük işlerin aksamasına neden olduğundan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi planlı su kesinti programını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapıyorlar. Buna göre; ? 4 Temmuz İSKİ arıza listesi

Giriş Tarihi: 4.7.2020 09:21 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ resmi sitesi üzerinden 4 Temmuz Cumartesi günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli oldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 4 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.07.2020 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.07.2020 08:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.07.2020 07:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Zümrütevler Mah,Gülensu Mah,Esenkent Mah,Fındıklı Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi : 04.07.2020 01:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi
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