İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi!

İSKİ, resmi sitesi üzerinden 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli duyuruldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 6 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 06.07.2020 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 06.07.2020 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2020 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2020 08:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2020 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.