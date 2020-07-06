İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi!

İSKİ, resmi sitesi üzerinden 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli duyuruldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 6 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 6 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 06.07.2020 09:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 06.07.2020 10:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.07.2020 09:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah

Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.07.2020 08:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.07.2020 09:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.