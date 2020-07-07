İSKİ 7 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ, resmi sitesi üzerinden 7 Temmuz 2020 Salı günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli duyuruldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 7 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ SU KESİNTİSİ 7 TEMMUZ

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.07.2020 09:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Açıklama : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 06.07.2020 14:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Esenevler Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.07.2020 09:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.