İSKİ 7 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ, resmi sitesi üzerinden 7 Temmuz 2020 Salı günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli duyuruldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 7 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı...
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2020 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 06.07.2020 14:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Esenevler Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2020 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.