Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri İSKİ 7 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ 7 Temmuz listesi! İstanbul'da ?

İstanbul'da 7 Temmuz yaşanacak olan su kesintisi listesi İSKİ resmi sitesinden duyurdu. İSKİ tarafından İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesinde güncel olarak açıklanıyor. Peki, İstanbul'da ? İşte, İSKİ 7 Temmuz arıza listesi...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 10:11 ABONE OL
İSKİ 7 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ, resmi sitesi üzerinden 7 Temmuz 2020 Salı günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli duyuruldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 7 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ SU KESİNTİSİ 7 TEMMUZ

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2020 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 06.07.2020 14:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Esenevler Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2020 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İSKİ 7 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA