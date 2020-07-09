İSKİ İstanbul su kesintisi 9 Temmuz 2020! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ, resmi sitesi üzerinden 9 Temmuz 2020 Perşembe günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli oldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 9 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Ortaçeşme Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.07.2020 09:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.07.2020 10:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.07.2020 09:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Gülensu Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.07.2020 09:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.07.2020 10:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Açıklama : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 07.07.2020 19:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.07.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.07.2020 11:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.