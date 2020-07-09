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İSKİ 9 Temmuz 2020! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da 9 Temmuz 2020 Perşembe günü yaşanacak olan su kesintisi listesi İSKİ resmi sitesinden duyuruldu. İSKİ tarafından İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesinde güncel olarak açıklıyor. Peki, İstanbul'da ? İşte, 9 Temmuz İSKİ listesi...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 11:55 ABONE OL
İSKİ İstanbul su kesintisi 9 Temmuz 2020! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ, resmi sitesi üzerinden 9 Temmuz 2020 Perşembe günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli oldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 9 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Ortaçeşme Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.07.2020 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.07.2020 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.07.2020 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Gülensu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.07.2020 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.07.2020 10:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 07.07.2020 19:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.07.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.07.2020 11:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ İstanbul su kesintisi 9 Temmuz 2020! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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