Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 14 Temmuz su kesintisi programını duyurdu. İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 14 Temmuz 2020 İSKİ planlı su kesinti programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Sinanoba Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.07.2020 00:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.07.2020 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 14.07.2020 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Batı Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.07.2020 07:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Esenşehir Mah,Dudullu Osb Açıklama : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.07.2020 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.07.2020 09:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.