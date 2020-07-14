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? 14 Temmuz İstanbul arıza listesi

, resmi sitesi üzerinden 14 Temmuz Salı günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli duyuruldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ederken İSKİ arıza programında kesintinin başlangıç ve bitiş saatleri bilgisi yer alıyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki ? İşte, 14 Temmuz İSKİ İstanbul arıza listesi

Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:54 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 14 Temmuz su kesintisi programını duyurdu. İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 14 Temmuz 2020 İSKİ planlı su kesinti programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Sinanoba Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2020 00:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2020 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 14.07.2020 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Batı Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2020 07:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Esenşehir Mah,Dudullu Osb
Açıklama : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2020 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2020 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Halil Rıfat Paşa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2020 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi
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