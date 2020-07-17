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duyurdu: ? 17 Temmuz İstanbul su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından 17 Temmuz 2020 Cuma günü için İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin tam listesi yayınlandı. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alan su kesintisi sebebiyle günlük işler de aksıyor. Bundan dolayı vatandaşlar internet üzerinden "İstanbul'da ?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 17 Temmuz arıza listesi

Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:38 ABONE OL
İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 17 Temmuz İstanbul su kesintisi programı

İSKİ resmi sitesi üzerinden 17 Temmuz 2020 İstanbul için planlı su kesinti programını duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ 17 Temmuz 2020 Cuma İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.07.2020 04:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 17 Temmuz İstanbul su kesintisi programı
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