İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 17 Temmuz İstanbul su kesintisi programı

İSKİ resmi sitesi üzerinden 17 Temmuz 2020 İstanbul için planlı su kesinti programını duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ 17 Temmuz 2020 Cuma İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU