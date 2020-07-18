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? 18 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

Güncel olarak yayınlanan su kesintisi listesi belli oldu. İSKİ resmi sitesi üzerinden 18 Temmuz programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 18 Temmuz arıza programı…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 09:44 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü için su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 18 Temmuz 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Göçe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.07.2020 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi
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