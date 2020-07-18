Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü için su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 18 Temmuz 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU