Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 27 Temmuz su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 27 Temmuz su kesintisi programını duyurdu. Günlük su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 27 Temmuz 2020 İSKİ planlı su kesinti programı listesi

İSKİ DUYURDU: SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.07.2020 12:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.07.2020 10:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kanarya Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.07.2020 12:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.