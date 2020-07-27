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? İstanbul 27 Temmuz su kesintisi arıza listesi

Günlük su kesintileri ’nin sitesinde güncel olarak duyuruluyor. ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 27 Temmuz arıza programı listesi

Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:47 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 27 Temmuz su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 27 Temmuz su kesintisi programını duyurdu. Günlük su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 27 Temmuz 2020 İSKİ planlı su kesinti programı listesi

İSKİ DUYURDU: SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2020 12:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2020 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kanarya Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2020 12:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Caferağa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2020 12:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 27 Temmuz su kesintisi arıza listesi
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