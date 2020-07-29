Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 29 Temmuz İSKİ güncel olarak su kesinti programını duyurdu. Ülkemizde yaşanan günlük su kesintileri hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da cevap bulmuş oldu. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 29 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi listesi…

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ: SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 29.07.2020 11:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.07.2020 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.