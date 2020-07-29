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? 29 Temmuz arıza listesi

Güncel olarak su kesintisi listesi kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. İSKİ 29 Temmuz 2020 Perşembe günü için İstanbul'da planlı su kesinti programını duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar internet üzerinden "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 29 Temmuz İSKİ arıza programı listesi

Giriş Tarihi: 29.7.2020 12:41 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 29 Temmuz İSKİ güncel olarak su kesinti programını duyurdu. Ülkemizde yaşanan günlük su kesintileri hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da cevap bulmuş oldu. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 29 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi listesi…

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ: SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 29.07.2020 11:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.07.2020 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,Gazi Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.07.2020 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi
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