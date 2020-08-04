Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Türkiye'de yaşanan su kesintileri İSKİ'nin arıza listesinde güncel olarak yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 4 Ağustos su kesintisi programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 4 Ağustos 2020 İSKİ planlı su kesintisi programı
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocatepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2020 09:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavacık Mah,Anadolu Hisarı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2020 09:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çarşı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2020 10:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.