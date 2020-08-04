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? 4 Ağustos arıza programı listesi

tarafından su kesintisi listesi güncel olarak duyurulmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programına göre bazı ilçelerde aralıklı kesintiler yaşanıyor. Arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşandığı için su kesintisinin başlangıç ve bitiş tarihi merak ediliyor. Peki ? İSKİ 4 Ağustos arıza programı listesi

Giriş Tarihi: 4.8.2020 10:36 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Türkiye'de yaşanan su kesintileri İSKİ'nin arıza listesinde güncel olarak yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 4 Ağustos su kesintisi programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 4 Ağustos 2020 İSKİ planlı su kesintisi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.08.2020 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kavacık Mah,Anadolu Hisarı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.08.2020 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çarşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.08.2020 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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