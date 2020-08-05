Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri İSKİ su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza programı!

: ? İSKİ 5 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza programı!

5 Ağustos Çarşamba günü için programını resmi sitesinden duyurdu. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 5 Ağustos İSKİ su kesintisi arıza listesi

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:41 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:42 ABONE OL
İSKİ su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza programı!

İSKİ su kesintisi arıza listesi belli oldu. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. İSKİ resmi sitesi üzerinden 5 Ağustos İstanbul su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 5 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2020 08:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2020 09:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2020 03:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2020 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
İSKİ su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza programı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA