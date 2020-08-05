İSKİ su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza programı!

İSKİ su kesintisi arıza listesi belli oldu. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. İSKİ resmi sitesi üzerinden 5 Ağustos İstanbul su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 5 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2020 08:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2020 09:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2020 03:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.