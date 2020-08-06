Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi!

İSKİ 6 Ağustos Perşembe günü için İstanbul'da planlı su kesinti programını duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 6 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah,Haraççı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 06.08.2020 13:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.