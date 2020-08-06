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? 6 Ağustos arıza listesi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 6 Ağustos 2020 güncel olarak su kesinti programını duyurdu. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Ülkemizde yaşanan günlük su kesintileri hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "?" sorusunun yanıtı da cevap bulmuş oldu. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ağustos İSKİ arıza programı

Giriş Tarihi: 6.8.2020 18:03 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi!

İSKİ 6 Ağustos Perşembe günü için İstanbul'da planlı su kesinti programını duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 6 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah,Haraççı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 06.08.2020 13:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postahane Mah,Cami Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.08.2020 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi!
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