Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 7 Ağustos su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı ilgili kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Böylelikle İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 7 Ağustos 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU