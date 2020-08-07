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? 7 Ağustos su kesintisi arıza listesi

Su ve Kanalizasyon İdaresi su kesinti programını güncel olarak her gün duyuruyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 7 Ağustos arıza programı…

Giriş Tarihi: 7.8.2020 10:09 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 7 Ağustos su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı ilgili kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Böylelikle İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 7 Ağustos 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Koşuyolu Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.08.2020 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 7 Ağustos su kesintisi arıza listesi
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