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? 9 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi

su kesintisi 9 Ağustos arıza listesi belli oldu. İSKİ resmi sitesi üzerinden 9 Ağustos programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 9 Ağustos arıza listesi…

Giriş Tarihi: 9.8.2020 15:23 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ 9 Ağustos 2020 Perşembe günü için su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 9 Ağustos 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 08.08.2020 21:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah,Kavaklı Mah,Marmara Mah,Dereağzı Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 08.08.2020 21:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Piri Reis Mah,Mevlana Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Süleymaniye Mah,Örnek Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Battalgazi Mah,Akçaburgaz Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Güzelyurt Mah,Hürriyet Mah,Cumhuriyet Mah,Gökevler Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 08.08.2020 21:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi
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