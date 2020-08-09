Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ 9 Ağustos 2020 Perşembe günü için su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 9 Ağustos 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.08.2020 21:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah,Kavaklı Mah,Marmara Mah,Dereağzı Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.08.2020 21:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.