Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi

Ülkemizde yaşanan su kesintisi programı İSKİ'nin güncel sitesinden yayınlanıyor. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. İSKİ 10 Ağustos su kesintisi arıza programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 10 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.08.2020 11:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Batı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.08.2020 12:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.08.2020 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.