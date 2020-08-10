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? 10 Ağustos arıza listesi

10 Ağustos 2020 Pazartesi günü için su kesintisi arıza programını duyurdu. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte 10 Ağustos İSKİ su kesintisi arıza programı listesi

Giriş Tarihi: 10.8.2020 13:02 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi

Ülkemizde yaşanan su kesintisi programı İSKİ'nin güncel sitesinden yayınlanıyor. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. İSKİ 10 Ağustos su kesintisi arıza programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 10 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.08.2020 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Batı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.08.2020 12:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.08.2020 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Balibey Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 10.08.2020 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi
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