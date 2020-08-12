Sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ resmi sitesinden 12 Ağustos su kesintisi arıza listesini duyurdu. Açıklanan su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 12 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2020 09:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2020 10:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Tom Tom Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2020 11:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.