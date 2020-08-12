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? 12 Ağustos arıza listesi

12 Ağustos 2020 Çarşamba günü için su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ağustos 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi

Giriş Tarihi: 12.8.2020 11:45 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ resmi sitesinden 12 Ağustos su kesintisi arıza listesini duyurdu. Açıklanan su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 12 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2020 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2020 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Tom Tom Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2020 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Balibey Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 12.08.2020 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi
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