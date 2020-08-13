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? 13 Ağustos 2020 arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 Ağustos su kesintisi programını duyurdu. Günlük su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmezken vatandaşlar kesinti olan yerleri merak ediyor. Sabah saatlerinden itibaren "?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 13 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesinti programı listesi

Giriş Tarihi: 13.8.2020 10:19 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ağustos 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 13 Ağustos İSKİ su kesintisi arıza programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.08.2020 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.08.2020 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ağustos 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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