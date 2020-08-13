Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ağustos 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 13 Ağustos İSKİ su kesintisi arıza programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.08.2020 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.