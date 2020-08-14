Sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi listesi güncel olarak duyuruluyor. İSKİ resmi sitesi üzerinden 14 Ağustos İstanbul su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 14 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU