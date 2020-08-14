Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri Sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

? 14 Ağustos 2020 İstanbul listesi

14 Ağustos 2020 Cuma günü için programını resmi sitesinden duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ağustos 2020 İSKİ su kesintisi listesi

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:39 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi listesi güncel olarak duyuruluyor. İSKİ resmi sitesi üzerinden 14 Ağustos İstanbul su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 14 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.08.2020 08:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.8.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA