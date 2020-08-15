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? 15 Ağustos arıza listesi

tarafından güncel olarak su kesintisi listesi duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 15 Ağustos su kesintisi programını duyurdu. Günlük su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 15 Ağustos İSKİ planlı su kesinti programı

Giriş Tarihi: 15.8.2020 10:42 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Türkiye'de yaşanan su kesintileri vatandaşların güncel olarak merak ettiği konuların başında geliyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Musluklarından su akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ağustos 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.08.2020 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.08.2020 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 15.08.2020 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi
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