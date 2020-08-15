Sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Türkiye'de yaşanan su kesintileri vatandaşların güncel olarak merak ettiği konuların başında geliyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Musluklarından su akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ağustos 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.08.2020 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.08.2020 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.