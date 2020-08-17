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? 17 Ağustos arıza listesi

17 Ağustos Pazartesi günü için su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. Günlük hayatımızda yaşanan su kesintileri hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ağustos 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi…

Giriş Tarihi: 17.8.2020 11:56 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ su kesintisi listesi belli oldu. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. İSKİ resmi sitesi üzerinden 17 Ağustos İstanbul su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 17 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2020 11:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kılıçpınar-Kayaşehir 900 Mm İsale Hattın Da Metro İnşaatı Çalışması Sebebiyle Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 17.08.2020 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Sururi Mah,Şehit Muhtar Mah,Yahya Kahya Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Cukur Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2020 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah,Kurtköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi
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