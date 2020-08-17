Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Ağustos İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ su kesintisi listesi belli oldu. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. İSKİ resmi sitesi üzerinden 17 Ağustos İstanbul su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 17 Ağustos 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 11:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kılıçpınar-Kayaşehir 900 Mm İsale Hattın Da Metro İnşaatı Çalışması Sebebiyle Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 17.08.2020 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Sururi Mah,Şehit Muhtar Mah,Yahya Kahya Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Cukur Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah,Kurtköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.