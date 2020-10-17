Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 17 Ekim İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 17 Ekim 2020 Cumartesi günü için su kesinti programını duyurdu. Arıza su kesinti programının duyurulmasının ardından sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? 17 Ekim 2020 Cumartesi İSKİ su kesinti arıza program

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

lçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yeni Camlıca Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 12:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Pınartepe Mah,Dizdariye Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Atık Su Inşaatın Dere Islah Çalışmaları Sebebı Ile Tehlıke Arz Eden Gürpınar 400Mm Isale Hattı Kapatılarak Önlem Alındı Başlama Tarihi : 17.10.2020 14:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah,Altıntepsi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 17.10.2020 11:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 13:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 14:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Doğu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 13:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.