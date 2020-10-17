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? İSKİ duyurdu: 17 Ekim İstanbul arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 17 Ekim Cumartesi günü için su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar planlı su kesinti programını araştırıyor. Buna göre; bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Bayrampaşa, Büyükçekmece, Ataşehir gibi ilçelerde belli bir süreliğine yaşanacak. Buna göre; ? İşte İSKİ arıza listesi

Giriş Tarihi: 17.10.2020 14:54 Son Güncelleme: 17.10.2020 14:56 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 17 Ekim İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 17 Ekim 2020 Cumartesi günü için su kesinti programını duyurdu. Arıza su kesinti programının duyurulmasının ardından sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? 17 Ekim 2020 Cumartesi İSKİ su kesinti arıza program

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

lçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Yeni Camlıca Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2020 12:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2020 11:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Pınartepe Mah,Dizdariye Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Atık Su Inşaatın Dere Islah Çalışmaları Sebebı Ile Tehlıke Arz Eden Gürpınar 400Mm Isale Hattı Kapatılarak Önlem Alındı
Başlama Tarihi : 17.10.2020 14:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah,Altıntepsi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2020 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 17.10.2020 11:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2020 13:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2020 14:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Doğu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2020 13:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2020 13:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 17 Ekim İstanbul su kesintisi arıza listesi
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