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? İSKİ duyurdu: 20 Ekim arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim 2020 Salı arıza programı listesi

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:23 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 20 Ekim İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi sitesi üzerinden 20 Ekim Salı günü için su kesintisi programını duyurdu. Yayınlanan kesinti listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 20 Ekim 2020 Salı İSKİ planlı su kesinti listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.10.2020 11:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.10.2020 14:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Topselvi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.10.2020 14:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Çengelköy Mah,Selami Ali Mah,Valide I Atik Mah,Sultantepe Mah,Küçüksu Mah,Kandilli Mah,Beylerbeyi Mah,Ahmediye Mah,Kuzguncuk Mah,Kuleli Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Elmalı-Üsküdar 1000 Mm Çb İsale Hattında Yapılacak Deplase Hatları Bağlantısı Ve Vana Değişimi Sebebiyle Susuzluk Yaşanacaktır.
Başlama Tarihi : 20.10.2020 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.10.2020 13:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Murat Reis Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.10.2020 14:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 20 Ekim İstanbul su kesintisi arıza listesi
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