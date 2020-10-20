Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 20 Ekim İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi sitesi üzerinden 20 Ekim Salı günü için su kesintisi programını duyurdu. Yayınlanan kesinti listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 20 Ekim 2020 Salı İSKİ planlı su kesinti listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.10.2020 11:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.10.2020 14:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Topselvi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.10.2020 14:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Çengelköy Mah,Selami Ali Mah,Valide I Atik Mah,Sultantepe Mah,Küçüksu Mah,Kandilli Mah,Beylerbeyi Mah,Ahmediye Mah,Kuzguncuk Mah,Kuleli Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Elmalı-Üsküdar 1000 Mm Çb İsale Hattında Yapılacak Deplase Hatları Bağlantısı Ve Vana Değişimi Sebebiyle Susuzluk Yaşanacaktır. Başlama Tarihi : 20.10.2020 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.10.2020 13:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.