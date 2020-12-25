Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ 25 Aralık 2020 su kesintisi programını duyurdu. Günlük kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi güncel arıza programına bakıyor. İstanbul'da arıza kesintileri yetkililer tarafından duyuruluyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 25 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Örnekköy Mah,Elmalı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 25.12.2020 14:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.