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? 25 Aralık 2020 arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 25 Aralık 2020 Cuma gününe ait su kesinti programını güncel olarak yayılandı. Yaşanan kesintilerle birlikte suya duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan vatandaşlar internet üzerinden sorusuna yanıt arıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Aralık 2020 arıza listesi programı

Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:37 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ 25 Aralık 2020 su kesintisi programını duyurdu. Günlük kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi güncel arıza programına bakıyor. İstanbul'da arıza kesintileri yetkililer tarafından duyuruluyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 25 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Örnekköy Mah,Elmalı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 25.12.2020 14:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 25.12.2020 15:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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